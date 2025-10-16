Cenk Tosun Beşiktaş’a Dönecek İddialarına Yanıt Geldi

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu Cenk Tosun’un eski takımı Beşiktaş’a geri döneceği iddiaları spor gündeminin öne çıkan konularından biri haline geldi. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre siyah-beyazlı ekibin transfer planlamasında milli futbolcunun yer almadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan kadro dışı kararları futbol dünyasında geniş yankı buldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Cenk Tosun’un devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki söylentiler gündeme geldi. Fakat kulüp kaynakları, bu transferin şu an için gündemde bulunmadığını aktardı.

Cenk Tosun, 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye katılmıştı. Deneyimli forvet, sarı-lacivertli formayla sezona beklentilerin altında bir performansla başlamış ve teknik heyet kararıyla kadro dışında kalmıştı.

Yine Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan bir diğer isim İrfan Can Kahveci’nin de Beşiktaş ile anıldığı öne sürüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, kanat bölgesine takviye istediği ve transfer listesinde Cengiz Ünder’in yanı sıra İrfan Can Kahveci’nin de alternatif olarak değerlendirildiği iddia ediliyor.

Ara transfer dönemi yaklaşırken hem Cenk Tosun’un hem de İrfan Can Kahveci’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim ve teknik ekip arasında yapılacak görüşmelerin ardından iki futbolcunun yeni adreslerinin netleşmesi bekleniyor.