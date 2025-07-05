Chelsea Kulüpler Dünya Kupası Yarı Finaline Yükseldi

Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Palmeiras’ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmada İngiliz temsilcisi ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarken, Cole Palmer’ın attığı golle öne geçti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Palmeiras, 18 yaşındaki genç yetenek Estevao Willian’ın golüyle beraberliği sağladı. Brezilya ekibi bu golle moral bulurken, maçın geri kalan bölümü karşılıklı ataklarla geçti.

Chelsea ise 90 dakika sonunda galibiyet golünü bulmayı başardı. Malo Gusto’nun yerden ortasında Palmeiras savunmasına çarpan top, kaleci Weverton’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile eşleşti. Mücadele salı günü oynanacak ve İngiliz ekibi, uzun yıllar formasını giyen tecrübeli savunmacı Thiago Silva’ya karşı sahada olacak.