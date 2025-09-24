Dinamo Zagreb Maçında Fenerbahçe’de 3 Yıldız Yok

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun grup aşaması Fenerbahçe için bu akşam başlıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Ancak Fenerbahçe’nin açıklanan maç kadrosunda üç önemli ismin yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, 27 Ağustos’ta Benfica’ya karşı oynanan mücadelede gördüğü iki sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Brezilyalı futbolcu bu nedenle Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bırakacak.

Jhon Duran Sakatlığı Nedeniyle Forma Giyemeyecek

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Benfica maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavi süreci devam eden genç oyuncunun bu karşılaşmada forma giymeyeceği, yaklaşık 10 gün içinde ise yeniden takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

Yeni transferlerden Edson Alvarez de Dinamo Zagreb deplasmanında sahada olamayacak. Meksikalı orta saha, milli arada Japonya ile oynanan hazırlık maçının 32. dakikasında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Alvarez, tedavi sürecini sürdürüyor.

Üç önemli futbolcusundan yoksun çıkacağı Dinamo Zagreb karşılaşması, Fenerbahçe’nin Avrupa macerasındaki ilk sınavı olacak. Sarı-lacivertlilerin zorlu deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.