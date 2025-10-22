Eski Beşiktaş Kaptanları Necip ve Mert Hakkında Serdal Adalı’dan Açıklama

Çarşamba, Ekim 22, 2025

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptanlık süreci ve takımın Konyaspor deplasmanı öncesi durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tümosan Konyaspor deplasmanı öncesinde takımın güncel durumu ve kaptanlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, son dönemde gündeme gelen kaptanlık tartışmalarına değinerek, takımın toparlanma sürecinde olduğunu belirtti.

Başkan Adalı, takım kaptanları konusunda “Necip ve Mert bu takımın uzun yıllardır hizmet eden oyuncuları. Bant takmalarıyla bir değişiklik olmuyor. Önemli olan saha içi bazı durumlarda hakemle ve rakip takımla sağlıklı bir iletişim kurmaları.” ifadelerini kullandı. Adalı, kararın Galatasaray maçındaki sarı kartın ardından alındığını ve bu süreçte kaptanların görevlerinin devam ettiğini vurguladı.

Beşiktaş’ın yeni bir takım olduğunu hatırlatan Adalı, oyunculara moral vermenin önemine değinerek, “Takım iyi bir teknik ekibe sahip ve çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Konyaspor deplasmanından alınacak 3 puanla bazı eksiklikler giderilmiş olacak.” dedi.

