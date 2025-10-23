Perşembe, Ekim 23, 2025

Son Dakika

Motorine Cuma Gece Yarısından İtibaren Büyük Zam Geliyor 56 dakika ago
EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı 1 saat ago
39. Olağan CHP Kurultay Tarihi Netleşti 1 saat ago
Fatih Erbakan: “Asgari ücret 45 bin TL olmalı” 2 saat ago
Koç Holding, Balıkesir’deki Altın Madeni Ruhsatını Devretti 2 saat ago
Amazon İnsan İşçi Sayısını Azaltıyor, Robotlar Depolarda Göreve Başlayacak 2 saat ago
Galatasaray Kaç Şampiyonlar Ligi Maçına Daha Çıkacak? 3 saat ago
Türkiye Genelinde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu İle 169 Şüpheli Yakalandı 3 saat ago
Neşe Aksoy, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti 5 saat ago
Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi 5 saat ago

EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı

Avrupa basketbolunun önde gelen hakemlerinden Uros Nikolic, Sırbistan’da yürütülen organize suç operasyonu kapsamında tutuklandı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı

Avrupa basketbolunun önde gelen hakemlerinden Sırp Uros Nikolic, Sırbistan’da yürütülen geniş çaplı bir organize suç operasyonu kapsamında tutuklandı. Tutuklama haberi, EuroLeague camiasında büyük yankı uyandırdı.

39 yaşındaki Nikolic, EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan yerel liglerinde uzun yıllardır görev yapıyordu. Sırp yetkililer, Nikolic’in organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütüne üye olma, cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Polis ekipleri, Nikolic’in evinde yaptığı aramada 250 bin Euro nakit para, çeşitli altın külçeleri ve değerli saatler ele geçirdi. Diğer zanlıların evlerinde de benzer miktarda değerli malzeme bulunduğu bildirildi.

Sırp yargı sistemi, Nikolic ve diğer zanlıların mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklandığını duyurdu. Nikolic’in Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’na ifade verdiği kaydedildi.

EuroLeague yetkilileri, hakemin tüm görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Nikolic, EuroLeague’de 2019 yılından bu yana hakemlik yapıyor ve son olarak 2 Ekim’de Real Madrid ile Olympiacos arasındaki mücadeleyi yönetmişti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX