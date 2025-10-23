EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı

Avrupa basketbolunun önde gelen hakemlerinden Sırp Uros Nikolic, Sırbistan’da yürütülen geniş çaplı bir organize suç operasyonu kapsamında tutuklandı. Tutuklama haberi, EuroLeague camiasında büyük yankı uyandırdı.

39 yaşındaki Nikolic, EuroLeague, ABA Ligi ve Sırbistan yerel liglerinde uzun yıllardır görev yapıyordu. Sırp yetkililer, Nikolic’in organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütüne üye olma, cinayet ve kamu düzenini bozma gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Polis ekipleri, Nikolic’in evinde yaptığı aramada 250 bin Euro nakit para, çeşitli altın külçeleri ve değerli saatler ele geçirdi. Diğer zanlıların evlerinde de benzer miktarda değerli malzeme bulunduğu bildirildi.

Sırp yargı sistemi, Nikolic ve diğer zanlıların mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklandığını duyurdu. Nikolic’in Sırbistan Cumhuriyeti Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı’na ifade verdiği kaydedildi.

EuroLeague yetkilileri, hakemin tüm görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Nikolic, EuroLeague’de 2019 yılından bu yana hakemlik yapıyor ve son olarak 2 Ekim’de Real Madrid ile Olympiacos arasındaki mücadeleyi yönetmişti.