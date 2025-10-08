Çarşamba, Ekim 8, 2025

Eyüpspor’dan Emre Belözoğlu İddialarına Yanıt

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Emre Belözoğlu’nun takımla anlaştığı iddialarına yanıt vererek, deneyimli teknik adamın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da teknik direktör arayışı devam ederken, kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, son günlerde gündemi meşgul eden Emre Belözoğlu iddialarına açıklık getirdi.

Antalyaspor’daki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu’nun Eyüpspor’la anlaşacağı yönündeki haberlerin ardından, Asbaşkan Fatih Kulaksız Ekol TV’ye yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Kulaksız, “Emre hoca gündemimizde değil.” ifadelerini kullanarak sosyal medyada dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kulaksız, Selçuk Şahin’le yolların ayrılmasının ardından birçok teknik adamla görüştüklerini ifade etti. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Kulaksız, “Hafta başından bu yana yerli ve yabancı birçok teknik direktör üzerinde değerlendirmeler yaptık. Şu anda önceliğimiz yabancı bir hoca. Hafta sonuna kadar süreci netleştirip kamuoyuna duyurmak istiyoruz.” dedi.

Ligde geride kalan 8 haftada yalnızca 5 puan toplayan Eyüpspor, 16. sırada yer alıyor. Teknik direktör değişikliğiyle birlikte çıkış hedefleyen Eyüpspor, yeni hocasını belirledikten sonra milli ara dönüşünde toparlanma sürecine girmeyi planlıyor.

