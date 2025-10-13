Salı, Ekim 14, 2025

Fenerbahçe, Artem Dovbyk İçin Devreye Girdi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Roma forması giyen Artem Dovbyk için harekete geçti; sarı-lacivertliler yeni golcüsüyle ligin ikinci yarısında daha fazla gol atmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Roma forması giyen Ukraynalı forvet Artem Dovbyk’i gündemine aldı ve transfer görüşmeleri için harekete geçti.

Mevcut kadroda forvet hattından beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni bir golcü takviyesi için çalışmalara başladı. Özellikle Cenk Tosun’un kadro dışı kalması ve Youssef En-Nesyri’nin performansının beklentilerin altında kalması üzerine yönünü Avrupa piyasasına çeviren yönetim, yapılan analizler sonucunda Artem Dovbyk üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe, Artem Dovbyk İçin Masaya Oturuyor

İtalya Serie A ekibi Roma’da bu sezon ikinci planda kalan Artem Dovbyk için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor. İlk aşamada oyuncunun menajeriyle irtibat kurulacak, ardından kulübü Roma’nın transfer şartları masaya yatırılacak. Fenerbahçe cephesi, ara transfer dönemi başlamadan önce anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

28 yaşındaki Ukraynalı golcü, geçtiğimiz sezon İspanya temsilcisi Girona’da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 30,5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olmuştu. Ancak yeni sezonda İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Dovbyk, şu ana kadar 7 maçta 257 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı.

Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Artem Dovbyk’in Türkiye’ye sıcak bakıp bakmadığı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

