Fenerbahçe Spor Kulübü resmi kanalları üzerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarına resmi yanıt verildi. Başkan Ali Koç imzalı açıklamada şöyle denildi; Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek’in dün yaptığı açıklama üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zaruri olmuştur.İlgili açıklamada benimle olduğunu iddia ettiği bir diyalogdan bahseden; “Alucralı Dursun Özbek’in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi.” diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür.

Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz ‘canlı yayında karşılıklı görüşme’ teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir.

Bahsettiği bu son diyalog da hiçbir gerçeklik payı olmayan, kesinlikle yaşanmamış bir olaydır.

Bugüne kadar Sn. Özbek ile birebirde hiçbir görüşme ve konuşmamız olmamış, görüşmelerimizde her zaman başka kişiler de mevcut olmuştur.

Dolayısıyla, kendisinden ricam yaşandığını iddia ettiği bu diyaloğa dair tarih, yer ve bulunan insanlar dahil verebileceği tüm detayları net şekilde açıklamasıdır.

Ne yazık ki, olmayan bir şey üzerinden tüm kamuoyunu yanıltmak ve hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekmiş gibi milyonlara sunmanın kendisi açısından bir alışkanlık haline geldiği pek çok örnekte görülmektedir.

Bu son iddiası da külliyen bir yalandır.

Ayrıca bu vesile ile bizzat kendisinin oluşturduğu bu gündemin üzerine;

Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum.

Bu konuda geçmiş örneklerde olduğu gibi yine geri adım atılmamasını temenni ediyorum.