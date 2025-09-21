Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışı bugün resmen başladı. İlk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20-21 Eylül tarihlerinde yeniden toplanan kongrede, üyeler sandık başına giderek tercihlerini yapıyor.

Kulüp tarihinin kritik seçimlerinden biri olarak görülen kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Yaklaşık 40 bini aşkın üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu’nda yoğun katılım gözlendi.

Seçim süreci 21 Eylül Pazar günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Sandıkların 17.00’ye kadar açık kalacağı seçimde üyeler oylarını kullanabilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım süreci başlayacak ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı aynı gün içinde belli olacak.