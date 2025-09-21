Pazar, Eylül 21, 2025

Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran’ın Yönetim Listelerinde Kimler Var?

Fenerbahçe’de tarihi kongrede Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. İki adayın yönetim kurulu listeleri açıklandı, oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.
Özge Tekeli
7 saat önce
0 0
Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran’ın Yönetim Listelerinde Kimler Var?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçimde mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Ali Koç’un Yönetim Kadrosu

Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, dördüncü kez sandığa gitti. Koç’un seçim öncesinde duyurduğu yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

  • Acar Sertaç Komsuoğlu

  • Ahmet Ketenci

  • Burak Çağlan Kızılhan

  • Esin Güral Argat

  • Fethi Pekin

  • Hulusi Belgü

  • Hüseyin Bozkurt

  • Korkut Nedim Keçeli

  • Mustafa Hakan Safi

  • Mustafa Kemal Danabaş

  • Nezih Barut

  • Ömer Temelli

  • Özgür Özaktaç

  • Özgür Peker

  • Agah Ruşen Çetin

  • Ali Alper Alpoğlu

  • Cenk Öztanık

  • Eren Ali Dişli

  • Muzaffer Kerem Ersoy

  • Rıfat Perahya

  • Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran’ın Yönetim Kadrosu

Başkanlık için aday olan bir diğer isim Sadettin Saran da kongre öncesinde yönetim kurulu listesini açıkladı. Saran’ın listesinde yer alan isimler ise şöyle:

  • Adem Köz

  • Orhan Demirel

  • Taner Sönmezer

  • Ahmet Murat Emanetoğlu

  • İlker Alkun

  • Burçin Gözlüklü

  • Ali Gürbüz

  • Ertan Torunoğulları

  • Murat Salar

  • Ufuk Şansal

  • Olcay Doğan

  • Cem Ciritçi

  • Erdem Sezer

  • Ozan Vural

  • Ertuğrul Eren Ergen

  • İlyas Yılmaz

  • Orhan Orakçıoğlu

  • Gökhan Taşkaya

  • İlker Arslan

  • Zeynep Yalım Uzun

  • Serhan Yılmaz

Fenerbahçe’de 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemleri sabah 10.00’da başladı. Üyeler akşam 17.00’ye kadar sandık başına giderek tercihlerini kullanacak. Oy sayımının tamamlanmasının ardından kulübün yeni başkanı belli olacak.

