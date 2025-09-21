Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran’ın Yönetim Listelerinde Kimler Var?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçimde mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Ali Koç’un Yönetim Kadrosu

Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, dördüncü kez sandığa gitti. Koç’un seçim öncesinde duyurduğu yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Hüseyin Bozkurt

Korkut Nedim Keçeli

Mustafa Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Nezih Barut

Ömer Temelli

Özgür Özaktaç

Özgür Peker

Agah Ruşen Çetin

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık

Eren Ali Dişli

Muzaffer Kerem Ersoy

Rıfat Perahya

Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran’ın Yönetim Kadrosu

Başkanlık için aday olan bir diğer isim Sadettin Saran da kongre öncesinde yönetim kurulu listesini açıkladı. Saran’ın listesinde yer alan isimler ise şöyle:

Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gökhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz

Fenerbahçe’de 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemleri sabah 10.00’da başladı. Üyeler akşam 17.00’ye kadar sandık başına giderek tercihlerini kullanacak. Oy sayımının tamamlanmasının ardından kulübün yeni başkanı belli olacak.