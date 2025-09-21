Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran’ın Yönetim Listelerinde Kimler Var?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçimde mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olmak için yarışıyor.
Ali Koç’un Yönetim Kadrosu
Fenerbahçe’de 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, dördüncü kez sandığa gitti. Koç’un seçim öncesinde duyurduğu yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Acar Sertaç Komsuoğlu
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Hüseyin Bozkurt
Korkut Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Nezih Barut
Ömer Temelli
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Agah Ruşen Çetin
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık
Eren Ali Dişli
Muzaffer Kerem Ersoy
Rıfat Perahya
Selma Altay Rodopman
Sadettin Saran’ın Yönetim Kadrosu
Başkanlık için aday olan bir diğer isim Sadettin Saran da kongre öncesinde yönetim kurulu listesini açıkladı. Saran’ın listesinde yer alan isimler ise şöyle:
Adem Köz
Orhan Demirel
Taner Sönmezer
Ahmet Murat Emanetoğlu
İlker Alkun
Burçin Gözlüklü
Ali Gürbüz
Ertan Torunoğulları
Murat Salar
Ufuk Şansal
Olcay Doğan
Cem Ciritçi
Erdem Sezer
Ozan Vural
Ertuğrul Eren Ergen
İlyas Yılmaz
Orhan Orakçıoğlu
Gökhan Taşkaya
İlker Arslan
Zeynep Yalım Uzun
Serhan Yılmaz
Fenerbahçe’de 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemleri sabah 10.00’da başladı. Üyeler akşam 17.00’ye kadar sandık başına giderek tercihlerini kullanacak. Oy sayımının tamamlanmasının ardından kulübün yeni başkanı belli olacak.