Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten İsrail’e Ortak Tepki

EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İsrail temsilcilerinin iç saha karşılaşmalarını yeniden kendi ülkelerinde oynama talebine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

İki kulüp, Avrupa Ligi yönetiminin 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği gayri resmi toplantıda gündeme gelen bu konuya dair olumsuz görüş bildirdiklerini duyurdu. Toplantıda herhangi bir oylama yapılmadığı, yalnızca sürecin takibine karar verildiği belirtildi.

Kulüplerin ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa Ligi’nde İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 itibarıyla iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabileceğine yönelik haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi bir toplantı yapılmış, İsrail ekiplerinin maçlarına dair değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında Avrupa Ligi tarafından yayımlanan basın bülteninde ve CEO Paulius Motiejunas’ın açıklamalarında tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği ifade edilmiştir. Ancak toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, yalnızca konunun izlenmesi kararlaştırılmıştır.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü, söz konusu talebe karşı olumsuz görüşlerini açık şekilde dile getirmiş, olası bir kararın doğurabileceği sonuçlara dair endişelerini paylaşmıştır. Konuya ilişkin devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimiyle görüşmelerimiz sürmektedir. Gelişmeler kamuoyuna aktarılacaktır.”