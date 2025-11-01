Cumartesi, Kasım 1, 2025

Fenerbahçe Derbisi Öncesi Sergen Yalçın Kadroyu Belirledi: Rafa Silva Forma Giyecek Mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 11’ini belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalardaki performansı tartışılan Rafa Silva için kararını verdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisine hazır. Teknik Direktör Sergen Yalçın, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Son haftalarda alınan sonuçların ardından kadroda değişikliğe giden siyah-beyazlı teknik adam, bazı oyuncular için dikkat çeken kararlar aldı.

TRT Spor’un haberine göre Yalçın, derbiye Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Touré, Rafa Silva ve Tammy Abraham 11’iyle çıkacak.

Beşiktaş’ta teknik ekibin en çok merak edilen kararı, son dönemde performansı tartışılan Rafa Silva konusunda oldu. Yalçın’ın, Portekizli oyuncuya derbide ilk 11’de görev vererek güven tazelediği öğrenildi.

Sergen Yalçın’ın ikinci Beşiktaş döneminde form grafiğiyle öne çıkan Cengiz Ünder ise bu maçta yedek soyunacak. Genç futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde hamle oyuncusu olarak sahaya girmesi bekleniyor.

Beşiktaş, son üç maçında galibiyet elde edemezken, Fenerbahçe karşısında alacağı sonuçla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

