Fenerbahçe Feyenoord’u Geçerse Kimle Eşleşecek? İşte Play-Off Rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Hollanda temsilcisiyle ilk maçını 5 veya 6 Ağustos tarihlerinde Rotterdam’da oynayacak sarı-lacivertli ekip, rövanş karşılaşmasını ise 12 veya 13 Ağustos’ta Kadıköy’de yapacak.

UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimine göre, Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi halinde play-off turunda karşılaşabileceği takımlar belli oldu. Sarı-lacivertliler, Benfica – Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge ile Salzburg – Brann eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda mücadele edecek.

Bu kapsamda Fenerbahçe’nin muhtemel play-off rakipleri şu şekilde sıralandı:

Benfica

Nice

Club Brugge

Salzburg

Brann

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 19-20 Ağustos tarihlerinde ilk karşılaşmalar, 26-27 Ağustos tarihlerinde ise rövanş müsabakaları olmak üzere çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Fenerbahçe’nin play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı elde edilecek. Feyenoord karşısında tur atlayamaması durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için toplamda iki eleme turunu geçmek zorunda olacak. Sarı-lacivertli ekip önce 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak, ardından play-off turunda belirlenen rakiplerden biriyle mücadele edecek.