Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu İçin 20 Milyon Euro Teklif Etti

İtalya basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Corriere dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Inter forması giyen milli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe yönetiminin, 30 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak adına Inter ile temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun kısa süre önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Başarılı futbolcunun, görüşmede Inter’den ayrılma düşüncesini ilettiği ve Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Transfer süreciyle ilgili eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın da açıklamalarda bulunmuş, sürecin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda Inter formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev aldı ve 15 gole doğrudan katkı sağladı.