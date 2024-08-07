Sezon öncesinde iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe dün oynana Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Lille deplasmanına çıktı. Maçtan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe tur şansını İstanbul’a bıraktı. Fenerbahçe’nin tur şansı olsa da turu geçememe ihtimali de bulunuyor. Ligde ve Avrupa’da başarılı bir sezon yaşamak isteyen milyonlarca taraftar ise Lille elenirse ne olacak sorusunun yanıtını arıyor. Peki Fenerbahçe turu geçemezse ne olacak? Avrupa defterini kapatacak mı yoksa UEFA Avrupa Ligi’nde mi mücadele edecek?

Fenerbahçe Lille Elenirse Ne Olacak?

Fenerbahçe Lille’e elenirse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından Avrupa yolculuğunu sürdürecek. Maçların oynanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi grup kuraları 29 Ağustos tarihinde çekilecek ve Fenerbahçe’nin gruplardaki rakipleri belli olacak. Fenerbahçe’nin Lille engelini aştıktan sonra play-off turundan da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi’ne katılım sağlayabilecek. Şampiyonlar Ligi gelirleri daha yüksek olduğu için eğer 2 engeli aşarsa Fenerbahçe iyi bir katılım payına da sahip olacak.

Fenerbahçe Lille Geçmiş Maçlar

Fenerbahçe Lille daha öncesinde 2 kez karşı karşıya kalmıştı. 2009-2010 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşen Fenerbahçe ile Lille karşılaşmalarında deplasmanda 2-1 kaybetmiş, kendi evinde ise 1-1 berabere kalarak turnuvadan elenmişti.