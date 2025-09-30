Salı, Eylül 30, 2025

Fenerbahçe – OGC Nice Maçının Hakemi Srdjan Jovanović Oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin OGC Nice ile oynayacağı kritik karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanović yönetecek, VAR’da ise İngiliz hakemler görev yapacak.
Özge Tekeli
48 dakika önce
Fenerbahçe – OGC Nice Maçının Hakemi Srdjan Jovanović Oldu

UEFA Avrupa Ligi grup etabının ikinci haftasında Fenerbahçe ile OGC Nice arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde ağırlayacağı mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanović düdük çalacak.

Jovanović’in yardımcılıklarını yine Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Uroš Stojković ve Milan Mihajlović üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak Novak Simović görev alacak. VAR koltuğunda İngiltere’den Stuart Attwell, AVAR’da ise Peter Bankes bulunacak.

