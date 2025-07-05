Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Eylül’de Yapılacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ile ilgili tarihleri resmen açıkladı. Kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu lig fikstürünü açıklamasının ardından kongre tarihlerini netleştirdi.

Yönetim Kurulu, genel kurulun ilk toplantısının 13-14 Eylül’de yapılmasına karar verdi. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongrenin 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Daha önce yapılan duyuruda, seçimin Eylül ayında yapılacağı ve kesin tarihin lig programının belirlenmesinin ardından açıklanacağı ifade edilmişti.

Lig programının belli olmasıyla birlikte genel kurul tarihleri kesinleşmiş oldu.