Fenerbahçe’nin dün akşam oynadığı Eyüpspor maçında puan kaybetmesiyle eleştirilerin odağında olan Jose Mourinho’nun İstanbul’dan ayrılacağı açıklandı. Edinilen bilgilere göre rahatsızlık yaşayan teknik adam, bugün İstanbul’dan ayrılacak.

Mourinho Neden İstanbul’dan Gidiyor?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul’dan ayrılacak. Ameliyat olacağı açıklanan teknik adamın rahatsızlığı açıklanmadı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre ünlü teknik adam takıma da 1 hafta izin verdi. Yılbaşı olması nedeniyle oyuncuların büyük bir kısmı ülkelerine dönecek.