Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 10 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisi Sonrası PFDK Kararları Açıklandı

Süper Lig’in 5. haftasında yaşanan olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ardından TFF, her iki kulüp ve bazı futbolcuları PFDK’ya sevk etti.
Özge Tekeli
14 saat önce
0 0
Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisi Sonrası PFDK Kararları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisiyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk kararlarını duyurdu. Olaylı geçen müsabaka sonrası her iki kulüp ve bazı futbolcular PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin açıklamasına göre Fenerbahçe Kulübü, 14 Eylül 2025 tarihinde oynanan derbide taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahürat”ta bulunması ve saha içindeki olaylar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde PFDK’ya sevk edildi.

Trabzonspor cephesinde ise oyuncu Okay Yokuşlu, müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi. Kulüp antrenörü Salih Tekke de aynı karşılaşmada talimatlara aykırı davranışları ve hakaretleri sebebiyle 16 Eylül 2025’ten itibaren tedbirli şekilde PFDK’ya sevk edildi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX