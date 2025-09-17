Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisi Sonrası PFDK Kararları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisiyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk kararlarını duyurdu. Olaylı geçen müsabaka sonrası her iki kulüp ve bazı futbolcular PFDK’ya sevk edildi.

TFF’nin açıklamasına göre Fenerbahçe Kulübü, 14 Eylül 2025 tarihinde oynanan derbide taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahürat”ta bulunması ve saha içindeki olaylar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı çerçevesinde PFDK’ya sevk edildi.

Trabzonspor cephesinde ise oyuncu Okay Yokuşlu, müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi. Kulüp antrenörü Salih Tekke de aynı karşılaşmada talimatlara aykırı davranışları ve hakaretleri sebebiyle 16 Eylül 2025’ten itibaren tedbirli şekilde PFDK’ya sevk edildi.