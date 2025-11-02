Fenerbahçe’de Anderson Talisca Dönemi Sona Eriyor

Pazar, Kasım 2, 2025

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, Talisca için iki farklı ayrılık senaryosu üzerinde çalışıyor.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırma hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Talisca için iki farklı ayrılık senaryosu üzerinde çalışıyor.

Yönetim, öncelikle ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirip uygun bir bonservis karşılığında Talisca’nın transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. Alternatif olarak ise mevcut sözleşme sezon sonunda sona erecek Brezilyalı oyuncuya yeni bir kontrat sunmama kararı alarak, Talisca’yı serbest bırakmayı gündeme aldı.

Fenerbahçe formasıyla toplam 38 maçta görev alan Talisca, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ancak oyun içindeki etkisi ve takımın saha dinamiklerine katkısı beklentilerin altında kaldı.

Eski teknik direktör yorumcusu Önder Özen, Talisca’nın oyun tarzının değişmediğini ancak yaş ve Suudi Arabistan dönemi nedeniyle temposunun önceki yıllara göre düştüğünü belirtmişti.

