Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebi doğrultusunda genç futbolcu Bartuğ Elmaz’ın sözleşmesini uzattı. Tedesco, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansın ardından 22 yaşındaki oyuncuya güvenini göstermişti.

İtalyan asıllı Alman teknik adamın olumlu raporu üzerine Fenerbahçe yönetimi, Bartuğ Elmaz’ın 2026 Haziran’da sona erecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı ve maaşında da iyileştirmeye gitti.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2023 yılında Fransız ekibi Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Bartuğ Elmaz, Tedesco dönemiyle birlikte takımda daha merkezi bir rol üstlenmeye başladı.