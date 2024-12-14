Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho’nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao’ya 2-0 kaybetti.

Fenerbahçe’de 4 Eksik

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla yarın sahada olmayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet’i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.

Çağlar 11’e Dönüyor

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11’e dönüyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin’in yerine oyuna dahil olmuştu.

Dün baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak. Djiku’nun cezalı, Samet Akaydin’in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.