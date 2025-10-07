Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından tribünlerden teknik direktör Domenico Tedesco ve oyunculara yönelik yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar, forma çıkarma çağrılarıyla tepkilerini gösterdi.

Yönetim kanadından yapılan açıklamalara göre Tedesco’nun görevine devam edip etmeyeceğine milli ara bitmeden karar verilecek. Şu ana kadar resmi bir görevden alma açıklaması bulunmuyor. Taraftarlar arasında ise görüşler bölünmüş durumda; bazıları İtalyan teknik adama destek verirken, diğerleri yeni bir çalıştırıcının getirilmesini istiyor.

Tedesco, Fenerbahçe başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte yakaladığı 1,71 puan ortalaması, son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla tartışma konusu oldu. Fenerbahçe öncesinde çalıştırdığı takımlarda farklı performanslar sergileyen Tedesco, Belçika Milli Takımı’nda 7 maçta 6 galibiyet, Leipzig’de ilk haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Spartak Moskova’da 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tedesco, Schalke döneminde ise ilk 7 haftada 4 galibiyet, 3 yenilgi kaydetti.

Yönetim, milli arada teknik direktör konusunda kararını netleştirecek. Domenico Tedesco’nun yerine olası adaylar arasında İsmail Kartal ve Aykut Kocaman bulunuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Aykut Kocaman ve Volkan Demirel, alternatif isimler arasında gösterilmişti.