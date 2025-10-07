Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi 31 dakika ago
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek 1 saat ago
CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu 2 saat ago
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 17 saat ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 18 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 18 saat ago
John Wick Evreninde Yeni Bir “Samuray-Western” Spin-Off Filmi Geliyor 18 saat ago
MEB 2025-2026 Eğitim Yılı Ortak Sınav Takvimi Açıklandı 19 saat ago
Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu 19 saat ago
Anadolu Üniversitesi 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Başladı 20 saat ago

Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco’nun geleceği, milli ara öncesinde netlik kazanacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından tribünlerden teknik direktör Domenico Tedesco ve oyunculara yönelik yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar, forma çıkarma çağrılarıyla tepkilerini gösterdi.

Yönetim kanadından yapılan açıklamalara göre Tedesco’nun görevine devam edip etmeyeceğine milli ara bitmeden karar verilecek. Şu ana kadar resmi bir görevden alma açıklaması bulunmuyor. Taraftarlar arasında ise görüşler bölünmüş durumda; bazıları İtalyan teknik adama destek verirken, diğerleri yeni bir çalıştırıcının getirilmesini istiyor.

Tedesco, Fenerbahçe başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte yakaladığı 1,71 puan ortalaması, son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla tartışma konusu oldu. Fenerbahçe öncesinde çalıştırdığı takımlarda farklı performanslar sergileyen Tedesco, Belçika Milli Takımı’nda 7 maçta 6 galibiyet, Leipzig’de ilk haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Spartak Moskova’da 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tedesco, Schalke döneminde ise ilk 7 haftada 4 galibiyet, 3 yenilgi kaydetti.

Yönetim, milli arada teknik direktör konusunda kararını netleştirecek. Domenico Tedesco’nun yerine olası adaylar arasında İsmail Kartal ve Aykut Kocaman bulunuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Aykut Kocaman ve Volkan Demirel, alternatif isimler arasında gösterilmişti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX