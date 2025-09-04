Fenerbahçe’de Teknik Direktör Arayışında Yabancı İsimler Önde

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör konusunda karar aşamasına geldi. Kulüp yönetimi, milli maç arasını fırsat bilerek hem yerli hem de yabancı adaylarla görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Yerli teknik direktör adayları arasında öne çıkan isim İsmail Kartal olurken, sportif direktör Devin Özek’in önerdiği yabancı isimler de gündemde dikkat çekiyor. Özek, Stuttgart’ın teknik direktörü Sebastian Hoeness’in Fenerbahçe için uygun bir aday olduğunu başkan Ali Koç’a sundu. Hoeness’in topa sahip olmayı hedefleyen, hücum ağırlıklı futbol anlayışı ve Almanya Kupası zaferi ile kulübünü Şampiyonlar Ligi’ne taşıması öne çıkan başarıları arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tottenham’ı çalıştıran Ange Postecoglou’nun da Fenerbahçe’nin aday listesinde olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in de ilgisini çekiyor.

Kulüp yönetimi, Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği karşısına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkarken, yeni teknik direktör kararını kısa süre içinde açıklamayı planlıyor. Başkan Ali Koç, seçim öncesinde yönetim kredisi artırmak amacıyla hızlı bir teknik direktör hamlesi yapmayı hedefliyor.