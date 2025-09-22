Fenerbahçe’nin 38. Başkanı S. Sadettin Saran Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni başkanını belirledi. 38. başkan olarak göreve başlayan S. Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak seçimden galip çıktı.

Toplantı, Chobani Stadyumu ve yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde yapıldı. İki gün süren seçimlerde üyeler yoğun katılım gösterdi. İkinci gün gerçekleştirilen oy kullanma işlemleri 50 sandıkta tamamlandı. Toplam 24 bin 732 oyun kullanıldığı seçimde 24 bin 393 oy geçerli sayıldı. Ali Y. Koç 12 bin 68 oy alırken, 135 oy boş, 204 oy ise geçersiz kabul edildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iki başkan kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Y. Koç, Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yaparak “Sevgili Kongre Üyelerimiz, Fenerbahçemizin 38. Başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, seçim nasıl oluru herkese gösterdik. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu’nun da dediği gibi seçim son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin sonucu hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımız Sadettin Bey’in etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun.” ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Sadettin Saran ise Fenerbahçe’de tüm başkanların koşulsuz birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti. Saran, Ali Koç ile dostluk ve iş birliğinin önemini vurguladı ve “Evet, seçimlerin sonucu gösteriyor ki görevimiz birlik olmak. Dün de söyledim şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, yedi senelik başkanımız, bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe’deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe’nin tüm başkanları koşulsuz birlik beraberlik içerisinde olsun. Ben, daha önce de söyledim birlik beraberlik çok önemli diye, bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı üç başkan beraber kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim. Teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.