Fenerbahçe, ara transferde forvet hattını güçlendirmek için Brezilyalı Kaio Jorge’yi gündemine aldı.
Özge Tekeli
2 gün önce
Fenerbahçe’nin Ara Transfer Döneminde Yeni Hedefi Kaio Jorge Oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, mevcut forvetlerden Artem Dovbyk’in yanı sıra Brezilyalı oyuncu Kaio Jorge’yi de transfer gündemine aldı.

23 yaşındaki Kaio Jorge, bu sezon Cruzeiro formasıyla çıktığı 37 maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç forvetin gösterdiği bu istatistikler, Fenerbahçe yönetiminin ilgisini çekti. Brezilya basınında oyuncunun Avrupa’ya transfer olabileceği yönünde iddialar da yer alıyor.

Kaio Jorge, futbol kariyerinde 2021 yılında Juventus’a transfer olmuş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı gösterememişti. Cruzeiro ile gösterdiği son performans, genç oyuncunun potansiyelini artırdığını ortaya koyuyor.

Brezilya ekibinden Kaio Jorge için yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Jorge’yi yakından takip ediyor.

