Fenerbahçe’nin Transfer Listesindeki Rashford, Rotasını Barcelona’ya Çevirdi

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Marcus Rashford, İspanyol devi Barcelona’nın radarına girdi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Manchester United’ın yıldız futbolcusu için Barcelona ile kiralama temelinde anlaşma sağlandı.

Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşeceği ve taraflar arasında prensipte uzlaşıldığı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dönüşmesi için Rashford’un önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Başarılı oyuncu, sezon boyunca Barcelona forması giyecek, performansı olumlu olursa kalıcı olarak transfer edilebilecek.

Fenerbahçe’nin Rashford hamlesi, bu gelişme ile birlikte askıya alınmış oldu.