FIFA, Eyüpspor ve Kayserispor’a Transfer Yasağı Getirdi

FIFA, Süper Lig ekipleri Eyüpspor ve Kayserispor’un transfer tahtalarını kapattı. Antalyaspor’un ardından iki kulüp daha mali dosyalarını çözmeden yeni transfer yapamayacak.
Özge Tekeli
48 dakika önce
FIFA, Eyüpspor ve Kayserispor’a Transfer Yasağı Getirdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Kayserispor hakkında kritik bir karar aldı. İki kulübün transfer tahtası, çözülmemiş dosyalar nedeniyle kapatıldı.

Türk futbolunda son dönemlerde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle FIFA’nın yaptırımları artarken, yeni cezalar Süper Lig kulüplerini sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Antalyaspor’un transfer yasağı almasının ardından, bu kez Eyüpspor ve Kayserispor da FIFA’nın karar listesine eklendi.

Antalyaspor’un Ardından İki Kulübe Daha Ceza

Eylül ayında Antalyaspor’un, oyuncusu Erdal Rakip’in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle transfer yasağı geldiği açıklanmıştı. Akdeniz temsilcisi, ay sonuna doğru ikinci kez cezaya çarptırılmış ve yeni transferler yapabilmek için iki dosyasını çözmek zorunda kalmıştı.

FIFA’nın son kararına göre Eyüpspor ve Kayserispor da benzer sebeplerle yaptırım aldı. Ajansspor’un haberine göre Eyüpspor’un transfer tahtası süresiz olarak kapatılırken, Kayserispor’a üç dönem transfer yasağı getirildi.

Ligde zorlu günler geçiren iki kulübün de FIFA nezdinde çözülmesi gereken ikişer dosyası bulunuyor. Eyüpspor ve Kayserispor’un, devre arası transfer dönemine kadar bu borçları ödememesi halinde yeni oyuncu transferi yapamayacak.

