FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali Ne Zaman?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final heyecanı yaklaşırken, organizasyonun tamamlanmasına günler kaldı. ABD’de düzenlenen turnuvada yarı final mücadeleleri sürerken, Chelsea’den sonra afinale yükselecek takım merakla bekleniyor.

Bu yıl 14 Haziran’da başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Final maçı, New York ve New Jersey eyaletlerinin sınırında yer alan MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 82 bin 500 kişi kapasiteli stat, dev organizasyonun şampiyonluk karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Yarı finalin ilk etabında Chelsea ile Fluminense karşı karşıya geldi ve bu maçın galibi Chelsea ilk finalist oldu. Diğer finalist ise bugün Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasında yapılacak mücadelenin ardından netleşecek. İki yarı final galibi, 13 Temmuz’daki finalde kupayı kaldırmak için sahada olacak.

Turnuva boyunca büyük bir ödül havuzunun dağıtılacağı organizasyonda şampiyon takım, finale kalma ödülü ve şampiyonluk primiyle birlikte toplamda 125 milyon dolara kadar gelir elde edebilecek.