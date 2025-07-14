FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea Oldu

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın final karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk golünü 22. dakikada Cole Palmer’ın kaydettiği Chelsea, bu golden sadece 8 dakika sonra yine Palmer ile farkı ikiye çıkardı. Londra temsilcisi, 43. dakikada Joao Pedro’nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 yaptı. Pedro’nun golünde asisti Cole Palmer gerçekleştirdi.

Maçın ikinci yarısında PSG, farkı kapatmak için pozisyonlar üretmeye çalışsa da başarılı olamadı. Fransız ekibi, 85. dakikada Joao Neves’in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmaya Chelsea şu 11 ile başladı: Sánchez, Gusto, Colwill, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Palmer, João Pedro.

PSG’nin ilk 11’i ise Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves, Doué, Dembélé ve Kvaratskhelia’dan oluştu.