FIFA Sıralaması Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada Yer?

FIFA tarafından açıklanan Temmuz 2025 dünya sıralamasında, A Milli Futbol Takımı 27. sıradaki pozisyonunu sabit tuttu. 1553 puana sahip olan milli takım, böylece son listede herhangi bir düşüş veya yükseliş yaşamadan yerini muhafaza etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan güncel listede, Arjantin liderliğini sürdürdü. Listenin ilk beş sırasında ise değişiklik gerçekleşmedi. Portekiz bir basamak ilerleyerek 6. sıraya yükselirken, Hollanda bir sıra gerileyerek 7. sırada yer aldı. Almanya 10. basamaktan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir sıra çıkarak 10. sıraya yerleşti. Daha önce ilk 10 içinde bulunan İtalya ise 12. sıraya düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının 18 Eylül 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

FIFA Temmuz 2025 Dünya Sıralaması İlk 10