Filenin Efeleri Bugün Polonya Sınavına Çıkıyor

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde ederek çeyrek finale yükseldi. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen organizasyonda grup maçlarını kayıpsız tamamlayan A Milli Takım, TSİ 15.00’te dünya sıralamasının lideri Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri, Polonya karşısında galip gelmeleri halinde yarı finalde İtalya ile Belçika arasında oynanacak karşılaşmanın kazananıyla eşleşecek. Turnuvanın bu kritik mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Efeler, Polonya’yı mağlup etmeleri durumunda tarihlerindeki en büyük başarılarından birini daha elde etmiş olacak.