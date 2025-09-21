Pazar, Eylül 21, 2025

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Polonya ile Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen organizasyonda Türkiye, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Grup aşamalarında G Grubu’nu yenilgisiz tamamlayan Filenin Efeleri, B Grubu’nda aynı başarıyı gösteren Polonya ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Polonya, son 16 turunda Kanada’yı 3-1’lik setlerle mağlup etti.

Milli takım ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

