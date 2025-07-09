Filenin Sultanları Bugün Hollanda İle Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta karşılaşmalarına bugün Hollanda maçıyla başlayacak. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları, bu hafta Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak Hollanda-Türkiye maçı TSİ 21.30’da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Milletler Ligi’nin ilk iki haftasında yalnızca Brezilya’ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ve İstanbul etaplarında güçlü performans sergileyerek turnuvaya iddialı bir şekilde devam etti. Bugün başlayacak Hollanda etabında ise hedef dört maçta dört galibiyet elde ederek final aşamasına avantajlı girmek.

Filenin Sultanları’nın 3. hafta maç programı şu şekilde:

9 Temmuz Çarşamba: Hollanda – Türkiye (21.30)

11 Temmuz Cuma: Çekya – Türkiye (21.30)

12 Temmuz Cumartesi: Türkiye – İtalya (20.00)

13 Temmuz Pazar: Sırbistan – Türkiye (21.00)

İlk iki hafta sonunda oluşan Milletler Ligi puan durumunda İtalya 22 puanla liderlik koltuğunda otururken, Türkiye 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.