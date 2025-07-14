Filenin Sultanları Çeyrek Finalde Japonya ile Karşılaşacak

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde yoluna çeyrek finalde devam edecek. Turnuvanın lig etabını 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan milliler, puan sıralamasında 6. basamakta yer aldı.

Çeyrek final eşleşmeleri netleşirken, Türkiye’nin rakibi Japonya oldu. Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya, lig etabında elde ettiği performansla 3. sırada yer aldı. Kritik mücadele, Polonya’nın Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena’da oynanacak.

Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak. Bu müsabakayı kazanan ekip, yarı finalde Brezilya – Almanya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde yer alan diğer eşleşmeler şöyle: