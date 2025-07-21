Filenin Sultanları Japonya Maçı Ne Zaman? Final Kadrosu Belli Oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, 2025 FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek oyuncu kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından paylaşılan listeye göre milli takımın kadrosunda 14 sporcu yer alıyor.

Polonya’nın Lodz kentinde bulunan Atlas Arena’da oynanacak final etapları öncesinde açıklanan kadroda şu isimler bulunuyor: Simge Aköz, Gizem Örge, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden.

Turnuvanın çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde Brezilya ile Almanya arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Milletler Ligi finalleri, 23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Normal sezonu altıncı sırada tamamlayan Türkiye, final etabında güçlü rakiplerine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.