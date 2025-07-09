Filenin Sultanları VNL 3. Haftaya Güçlü Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasının açılış maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etti. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, setleri 25-19, 25-16 ve 25-21 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek finallere katılma hakkını garantiledi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı tribünden takip etti.

Filenin Sultanları, VNL üçüncü haftasındaki ikinci mücadelesini 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30’da Çekya ile oynayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Milli takımın üçüncü haftadaki maç programı şöyle devam edecek:

11 Temmuz, 21.30 Çekya-Türkiye (TRT 1)

12 Temmuz, 20.00 Türkiye-İtalya (TRT 1)

13 Temmuz, 21.00 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor)

Maç Hollanda’nın Omnisport salonunda gerçekleşti. Hakem görevini Arjantinli Karina Noemi Rene ve Polonyalı Pawel Burkiewicz üstlendi. Türkiye kadrosunda Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar ve Gizem forma giyerken, Hollanda ise Daalderop, Ten Brinke ve Dambrink gibi isimlerle sahadaydı.