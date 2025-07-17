Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası Kadrosu Belli Oldu

22 Ağustos – 7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Filenin Sultanları’nın geniş kadrosu açıklandı.

Turnuvada E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak olan milli takımın listesinde, farklı mevkilerde görev yapacak deneyimli ve genç oyuncular yer alıyor.

Pasör pozisyonunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan ve Arelya Karasoy Koçaş, pasör çaprazı mevkisinde ise Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu ile Aylin Uysalcan takım kadrosunda bulunuyor.

Smaçörler arasında Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek ve İlkin Aydın yer alırken, orta oyuncu olarak Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden milli formayı giyecek.

Liberolarda ise Gizem Örge, Simge Aköz ve Eylül Akarçeşme Yatgın görev yapacak.