Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbi, futbolseverlerin gündemine oturdu. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak karşılaşmanın biletleri, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 30 Eylül’de UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Liverpool ile oynayacağı maçın ardından derbiye ilişkin bilet duyurusunu paylaşacak. Bu nedenle Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinin biletlerinin 1 Ekim Çarşamba günü satışa sunulması öngörülüyor. Konuya dair resmi açıklama ise kulübün duyurusuyla netleşecek.

Derbiye özel bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak Galatasaray’ın Süper Lig’de son olarak Konyaspor karşılaşmasında uyguladığı fiyatlar taraftarlara fikir veriyor. O mücadelede biletler 1.500 TL ile 21.000 TL arasında değişen kategorilerde satışa çıkmıştı. Derbinin yüksek talep göreceği göz önünde bulundurularak fiyatlarda farklılık olabileceği belirtiliyor.