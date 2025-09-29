Pazartesi, Eylül 29, 2025

Son Dakika

Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı? 17 dakika ago
Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? 32 dakika ago
Sitare Akbaş “Çarpıntı” Dizisine Katılıyor 50 dakika ago
Sony’den 9,5 Milyar Dolarlık Halka Arz Adımı 1 saat ago
Türkiye, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne Ev Sahipliği Yapacak 2 saat ago
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 3 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Gram Altın 5 Bin 100 TL’yi Geçti 4 saat ago
Beşiktaş’ta Kocaelispor Maçı Öncesi Sakatlık Şoku: Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz Kadroda Yok 4 saat ago
Petrol Fiyatları Geriledi: Kuzey Irak İhracatı ve OPEC+ Kararı Piyasayı Baskıladı 5 saat ago
İnternetten Satılan Gizli Dinleme Cihazları Ele Geçirildi 5 saat ago

Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 4 Ekim’de RAMS Park’ta oynanacak derbinin bilet satış tarihi ve fiyatları futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.
Özge Tekeli
32 dakika önce
0 0
Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbi, futbolseverlerin gündemine oturdu. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak karşılaşmanın biletleri, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 30 Eylül’de UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Liverpool ile oynayacağı maçın ardından derbiye ilişkin bilet duyurusunu paylaşacak. Bu nedenle Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinin biletlerinin 1 Ekim Çarşamba günü satışa sunulması öngörülüyor. Konuya dair resmi açıklama ise kulübün duyurusuyla netleşecek.

Derbiye özel bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak Galatasaray’ın Süper Lig’de son olarak Konyaspor karşılaşmasında uyguladığı fiyatlar taraftarlara fikir veriyor. O mücadelede biletler 1.500 TL ile 21.000 TL arasında değişen kategorilerde satışa çıkmıştı. Derbinin yüksek talep göreceği göz önünde bulundurularak fiyatlarda farklılık olabileceği belirtiliyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX