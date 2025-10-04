Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Muhtemel 11’ler Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden biri oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak derbide düdüğü hakem Yasin Kol çalacak.

Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Okan Buruk’un öğrencileri, son 15 lig maçını kayıpsız geçti. Galatasaray, en son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşamıştı. Bu süreçten sonra oynadığı tüm maçları kazanan sarı-kırmızılı ekip, derbide galibiyet serisini 16’ya çıkarmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın ile Yükselişe Geçti

Beşiktaş ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeniden yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak hem puan tablosunda iddiasını güçlendirmek hem de ezeli rakibinin serisine son vermek istiyor.

Karşılaşma öncesinde iki kulüp de sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Beşiktaş, taraftarlara seslendiği videoda “Beşiktaş hayatta yok senin gibi…” ifadelerine yer verdi. Galatasaray ise paylaşımında “Bugün günlerden Galatasaray” mesajını öne çıkardı.

Muhtemel 11’ler Belli Oldu

Dev derbi öncesinde Galatasaray-Beşiktaş takımlarının sahaya çıkarması beklenen ilk 11’ler şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan – Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Sane, İlkay – Yunus, Barış Alper – Icardi

Beşiktaş: Mert Günok – Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek – Ndidi, Orkun, Rafa Silva – Cerny, El Bilal, Jota Silva