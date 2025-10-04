Galatasaray–Beşiktaş Derbisinde VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında heyecanla beklenen Galatasaray–Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Maçın hakemi Yasin Kol olurken, VAR koltuğunda deneyimli hakem Ali Şansalan görev yapacak. AVAR pozisyonunda ise Mehmet Salih Mazlum yer alacak.

Ali Şansalan, geçmişte VAR hakemi olarak birçok önemli maçta görev aldı. Galatasaray’ın maçlarında yönettiği karşılaşmalar arasında 22 Eylül 2025’teki Galatasaray – Konyaspor karşılaşması (3-1) ve 28 Eylül 2024’teki Galatasaray – Kasımpaşa mücadelesi (3-3) bulunuyor. Ayrıca Şansalan, 17 Ocak 2021’de oynanan Beşiktaş – Galatasaray maçında da VAR görevini üstlenmişti.

Beşiktaş karşılaşmalarında da Ali Şansalan’ın VAR görev aldığı maçlarda 3 Aralık 2023’teki Ankaragücü – Beşiktaş karşılaşması (1-1) ve 17 Eylül 2023’teki Trabzonspor – Beşiktaş mücadelesi (3-0) sonuçlar alınmıştı.