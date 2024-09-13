Türkiye’de kara borsada bilet satışı ile başlayan iddialar sonrasında öne sürülenler gündemde Galatasaray’ın yer almasına neden oldu. Galatasaray yönetimi net açıklamalar yapmazken konuyla ilgili Galatasaray’ın önde gelen isimlerinden birisi olan Eşref Hamamcıoğlu’ndan yeni açıklamalar geldi. Hamamcıoğlu açıklamasında Galatasaray erken seçim yapacak iddiasını öne sürdü.

Galatasaray Erken Seçim İddiaları

Dursun Özbek ve yönetiminin ağır bir şekilde eleştirildiği dönemde eski divan kurulu başkanı ve geçmiş başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun tarihe vurgu yaparak erken seçimi dile getirmesi dikkat çekti. Galatasaray tarihinde benzer süreçlerin yaşandığını belirten Eşref Hamamcıoğlu, “Ekim ayında yapılacak Genel Kurul’da ibra olabilmek için, hemen öncesinde duyurulacak bir “güven tazelemeye yönelik erken seçim kararı” beni şaşırtmayacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir.” dedi.

İddialar sonrasında taraftarın da mevcut yönetime büyük tepki gösterdiğini söyleyen Hamamcıoğlu, erken seçimin er ya da geç yapılacağını söyledi.