Galatasaray Fabian White’ı Kadrosuna Kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına bir takviye daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Manisa Basket forması giyen ABD’li forvet Fabian White ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, 26 yaşındaki ve 2.02 metre boyundaki başarılı oyuncu ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi. Fabian White’ın çok yönlü oyun yapısı, atletizmi ve Avrupa kariyerindeki gelişimiyle dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

Galatasaray yönetimi, yeni transferin hem Basketbol Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Resmi açıklamada, “Fabian White’a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.” ifadelerine yer verildi.