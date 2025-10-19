Pazar, Ekim 19, 2025

Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Derbisi Saat Kaçta?

Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi 4. haftasında kritik derbide karşı karşıya geliyor; maç saat 15.30’da beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
3 saat önce
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında bugün kritik bir karşılaşma oynanacak. Galatasaray MCT, kendi sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Ligin üst sıraları için önemli olan bu maç, saat 15.30’da başlayacak. Hakem üçlüsü Kerem Baki, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu’dan oluşuyor.

Galatasaray MCT, bu sezon oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Takım, derbiden galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise aynı performansla 5. sırada bulunuyor ve derbiyi kazanarak sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması, Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

