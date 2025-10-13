Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 23 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 1 saat ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Özge Tekeli
17 saat önce
0 0
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 22 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa arenasında 3 puanını Liverpool karşısında kazanmıştı ve Bodo/Glimt maçını kazanarak puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın bilet satış tarihleri henüz netleşmese de kulüp biletlerin 19 Ekim Pazar günü ön satışa çıkarılacağını, genel satışın ise 20 Ekim Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kalan maç programı da açıklandı. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım’da Ajax deplasmanına çıkacak, 25 Kasım’da R. Union Saint-Gilloise ile İstanbul’da karşılaşacak. 9 Aralık’ta AS Monaco’ya konuk olacak olan takım, 21 Ocak’ta Atletico Madrid’i ağırlayacak ve 28 Ocak’ta Manchester City deplasmanında mücadele edecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX