Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 22 Ekim Perşembe günü saat 19:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa arenasında 3 puanını Liverpool karşısında kazanmıştı ve Bodo/Glimt maçını kazanarak puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın bilet satış tarihleri henüz netleşmese de kulüp biletlerin 19 Ekim Pazar günü ön satışa çıkarılacağını, genel satışın ise 20 Ekim Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kalan maç programı da açıklandı. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım’da Ajax deplasmanına çıkacak, 25 Kasım’da R. Union Saint-Gilloise ile İstanbul’da karşılaşacak. 9 Aralık’ta AS Monaco’ya konuk olacak olan takım, 21 Ocak’ta Atletico Madrid’i ağırlayacak ve 28 Ocak’ta Manchester City deplasmanında mücadele edecek.