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Galatasaray, Süper Lig’de Sivasspor Engelini Rahat Geçti

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor’u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Yayınlanma:
Özge Tekeli Editör
Galatasaray, Süper Lig’de Sivasspor Engelini Rahat Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Net Global Sivasspor’u kendi evinde 4-1’lik net bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar, baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Maçın henüz 9. dakikasında Lucas Torreira’nın golüyle perdeyi açan Galatasaray, hızlı başlangıcının meyvesini erken aldı. Bu golün ardından 15. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı.

Hücumdaki baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle durumu 3-0 yaptı. Dakikalar 31’i gösterdiğinde ise bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, skoru 4-0’a getirerek ilk yarının yıldızı oldu. Sivasspor’un tek golü 35. dakikada Rey Manaj’dan geldi ancak bu gol yalnızca skor tabelasını değiştirdi; maçın gidişatını etkilemedi.

Galatasaray’ın hücum gücü dikkat çekerken, özellikle Victor Osimhen ve Lucas Torreira’nın performansları ön plana çıktı. Osimhen attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 33’e çıkararak kariyerinin en verimli sezonunu yaşarken, Torreira da hem orta sahadaki liderliği hem de gol katkısıyla gecenin en etkili isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmanın ardından özel anlar da yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 100. maçına çıkan Yunus Akgün’e, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başantrenörü Sedat İncesu da takıma yaptığı katkılar nedeniyle plaketle onurlandırıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 35. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.

Galatasaray
Süper Lig

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