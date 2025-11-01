Galatasaray-Trabzonspor Derbisinde İlkay Gündoğan Sakatlığı Nedeniyle Yok

Süper Lig’de heyecanla beklenen Galatasaray-Trabzonspor maçı yarın oynanacak. İki takım da üç puan için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Trabzonspor karşısına bazı eksiklerle çıkacak. Orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Ayrıca Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i şu şekilde olacak: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen. Trabzonspor cephesinde ise Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu sahada olacak.