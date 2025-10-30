Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Cihan Aydın Oldu

Süper Lig’de 1 Kasım’da oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçları için hakem atamalarını duyurdu. Derbi karşılaşmasını yönetecek isim, Cihan Aydın olarak belirlendi.

Aydın’ın daha önce Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında aldığı sonuçlar da merak konusu oldu. Galatasaray ile yönettiği maçlarda öne çıkan sonuçlar arasında Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyet, Fenerbahçe karşısında elde edilen 2-1’lik zafer ve Süper Lig’de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan mücadele yer alıyor. Ayrıca Galatasaray’ın Süper Lig’de Gaziantep, Alanyaspor ve Samsunspor ile oynadığı maçlarda da Aydın görev yaptı.

Trabzonspor açısından Aydın’ın yönettiği maçlar arasında Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında alınan 1-0’lık galibiyet, Göztepe’ye karşı 2-0’lık zafer ve Antalyaspor maçında kaydedilen 5-0’lık farklı galibiyet dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye Kupası yarı finalinde Karagümrük karşısında 4-0’lık sonuç alınan maçta da Aydın görev aldı.

Bu sezon Süper Lig’de Aydın, Kasımpaşa-Trabzonspor, Antalyaspor-Karagümrük, Fenerbahçe-Alanyaspor, Göztepe-Başakşehir, Eyüpspor-Kasımpaşa ve Samsunspor-Çaykur Rizespor mücadelelerini yönetti.