Galatasaray’da Victor Osimhen Transferinde Kritik Gün Yaklaşıyor

Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde süreç hızla ilerlerken, gözler 21 Temmuz tarihine çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamazken, bu tarihin hem mali hem de stratejik açıdan belirleyici olacağı ifade ediliyor.

İtalyan temsilcisi Napoli, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’dan Osimhen için 75 milyon Euro’luk teklif almıştı. Teklifin 40 milyon Euro’sunun peşin, kalan 35 milyon Euro’sunun ise banka teminatı eşliğinde iki taksit şeklinde ödenmesi planlanıyordu. Ancak Napoli yönetimi son aşamada yeni talepler ileri sürerek görüşmelerde tıkanmaya neden oldu. İtalyan kulübü, oyuncunun satışından pay alma, transfer sonrası üç yıl boyunca Serie A’ya satılmama maddesi ekleme ve iki taksidin bir yıl içinde tamamlanmasını şart koştu.

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetimi, Napoli’ye son tekliflerini ilettiklerini belirterek yeni şartlara kapalı olduklarını duyurdu. Kulüp cephesinden yapılan açıklamalarda, bundan sonraki sürecin tamamen Napoli’nin kararına bağlı olduğu vurgulandı.

21 Temmuz’da Kasaya Önemli Kaynak Girecek

Galatasaray, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği sermaye artırımı sayesinde 21 Temmuz itibarıyla kasasına önemli miktarda kaynak girişi sağlamayı bekliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan bu süreç sonucunda kulübün yaklaşık 85 milyon dolar gelir elde etmesi öngörülüyor. Yönetim, sermaye artırımı sonrasında finansal olarak daha esnek hareket edebilme hedefi doğrultusunda transfer planlamasını netleştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış planını da hızlandırarak UEFA mali kriterlerine uyumu güçlendirmek ve sponsorluk gelirlerinde daha geniş bir hareket alanı elde etmek istiyor. Tüm bu adımların, Victor Osimhen transferi dahil olmak üzere kulübün genel transfer stratejisini doğrudan etkileyecek.