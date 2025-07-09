Galatasaray’dan Victor Osimhen Transferinde 48 Saatlik Son Viraj

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün 2. Başkanı Metin Öztürk, Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, sürecin kısa süre içinde netleşeceğini belirtti.

Öztürk, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılımın Galatasaray için büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak; “Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi’nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Osimhen şu an da Napoli’nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi. Biz transfer sezonu açılamdan Leroy Sane’yi transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray’dır. Muhtemelen bu transfer de 48 saat içinde çözülür. Biz teklifimizi yaptık. Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir” açıklamasında bulundu.